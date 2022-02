Pnrr, piano da 40 milioni: in programma ospedali e case di comunità

Tra nuovi edifici e ristrutturazione o ampliamenti, il piano da 41 milioni di euro targato Pnrr prevede 31 interventi nel territorio dell'Ausl di Bologna in merito a case di comunità (24,7 milioni di euro), ospedali di comunità (13,5) e centrali operative territoriali (tre), con sei milioni anche per l'Ausl di Imola.

Ha approvato tutto ieri la Conferenza territoriale sociosanitaria metropolitana, presieduta dal sindaco Matteo Lepore. Il piano, illustrato oggi ai sindacati, confluirà nella delibera regionale con i progetti di tutti i territori. Come segnala Lepore, "ogni distretto avrà una propria struttura di riferimento per le cure intermedie.

Abbiamo posto grande attenzione alla sicurezza delle strutture esistenti e pensato, dove era necessario, a nuovi edifici". Partendo dalle case di comunità, ne spuntano una nel quartiere Savena di Bologna, una a San Giovanni in Persiceto e una a Molinella, al posto dell'attuale struttura all'ex ospedale.

Ampliamenti sono in ballo anche per le case di comunità Porto-Saragozza, Mengoli, Colombi e Pilastro; Castenaso e Baricella, Terre d'Acqua e Calderara, Bazzano, Zola Predosa e Sasso Marconi, San Lazzaro, Vergato e Castiglione dei Pepoli. Nell'Appennino è ormai pronta la nuova casa della salute di Vado-Monzuno da 2,5 milioni.

Passando agli ospedali di comunità, a Bologna si troverà al padiglione Palagi mentre a San Pietro si completerà il primo piano della Casa della salute con 18 nuovi posti. A San Giovanni se ne prevedono 20, in una struttura integrata con la nuova casa di comunità. A Bazzano 20 nuovi posti, a Loiano 15. Sulle centrali operative, ce ne saranno una unica metropolitana e 3 in città (Porto-Saragozza, Navile, San Donato-San Vitale) oltre a San Pietro in Casale, San Giovanni, Casalecchio, Porretta e San Lazzaro. E con 2,9 milioni parte il secondo stralcio della Casa della comunità di Imola. (Lud/ Dire)