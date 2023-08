Mancano le case anche per i poliziotti: "Chiedono il trasferimento, la Smiraglia è fatiscente"

La "fame" di case non riguarda solo i cittadini, ma anche le forze dell'ordine e ora il Sap - Sindacato Autonomo di Polizia - chiede di affrontare la questione a prefetto, questore e sindaci.

"Se la richiesta di sicurezza registra un forte aumento, non possiamo che occuparci delle forze di Polizia presenti sul territorio e del benessere del personale che le compone e che, quotidianamente, la assicura alla cittadinanza - scrive in una lettera il segretario provinciale del sindacato, Tonino Guglielmi che ribadisce la necessità di affrontare il tema delle politiche abitative - che negli anni sono state, a gran voce, richieste, ma che non hanno mai visto la luce lasciando che si ospitassero le nuove poliziotte e i nuovi poliziotti assegnati in città in strutture fatiscenti come la caserma C. Smiraglia”.

Le condizioni della struttura di via Cipriani sono state denunciate negli anni, tra allagamenti, umidità e scarsa manutenzione: "Un luogo in cui non è possibile assicurare le giuste condizioni di vita per consentire la serenità personale degli operatori che si rivolgono, naturalmente, al mercato immobiliare locale che, negli ultimi anni, ha registrato un forte aumento dei prezzi degli immobili ed un altrettanto forte aumento delle locazioni degli stessi" continua Guglielmi.

"I colleghi chiedono il trasferimento"

Bologna, da qualche anno, è diventata una specie di simbolo (negativo) per la carenza di alloggi, a partire da quelli per gli studenti, sebbene si susseguano proposte e iniziative: "Questo ha generato un fenomeno cui bisogna prestare la massima attenzione, in quanto, molte colleghe e colleghi che vengono assegnati presso gli uffici di Polizia della provincia, a seguito delle difficoltà cui ci riferiamo, decidono dopo poco tempo di presentare istanze di trasferimento e andare via dalla città - riferisce il segretario Sap - Un meccanismo che genera difficoltà alla continuità del servizio di Polizia non di poco conto perché di volta in volta vengono smarrite conoscenze e formazione acquisite che dovrebbero essere, al contrario, la chiave per assicurare una maggiore sicurezza nei confronti dei cittadini ed anche presenza sul territorio da parte di chi ne conosce aspetti e peculiarità".

Guglielmo parla di "turn-over esasperato alla ricerca di condizioni di vita migliori in altre realtà" quindi appare urgente una "vera e propria politica abitativa che consenta di intercettare e risolvere le difficoltà evidenziate a beneficio della comunità intera".

Il 1° agosto Guglielmi ha affrontato la questione con il capo della Polizia, Vittorio Pisani: "Intercettare questa difficoltà rappresenta un modo per migliorare la sicurezza del territorio mantenendo, al suo interno, le competenze e le specialità acquisite evitando di perdere preziose risorse che dovranno, di volta in volta, essere sostituite richiedendo ulteriore tempo per la propria formazione. Un vero e proprio investimento sul futuro della città in risposta alle esigenze dei cittadini- osserva il segretario Sap che chiede - l’istituzione di un tavolo di confronto con tutti gli attori istituzionali locali che abbia come obiettivo l’individuazione di una politica volta ad assicurare alla polizia bolognese degli alloggi a canoni calmierati in risposta alle criticità".