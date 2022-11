Case e scuole in inglese, il piano della Regione per attrarre cervelli | VIDEO

L'intenzione della Regione è anche fornire ai nuovi lavoratori servizi di qualità per indurli a rimanere, come nidi e scuole internazionali

Incentivi per le imprese che assumono talenti, voucher e sostegni per foresterie e alloggi, servizi di welfare dedicati per giovani e famiglie, a partire da nidi e scuole multilingue.

La Regione Emilia-Romagna svela le carte della legge sulla attrazione dei "cervelli", già approvata dalla giunta e pronta per ricevere l'ok definitivo dell'Assemblea legislativa a gennaio. "Siamo già una terra molto attrattiva, ma dobbiamo fare ancora di più", sottolinea il presidente Stefano Bonaccini. Il Tecnopolo di Bologna "è un fattore straordinario da questo punto di vista", prosegue il presidente. Quella della legge ad hoc per far tornare i 'cervelli' dall'estero o comunque per farli rimanere "è una bella sfida, anche se complessa. Vedremo come andrà, nel caso siamo pronti a migliorarla e consiglierei anche al Governo di prendere qualche spunto".

La legge ha a disposizione un primo finanziamento di due milioni di euro da trasformare in incentivi per le imprese che assumono, ma a disposizione per le molte voci che la compongono ci sono soprattutto i fondi europei del nuovo settennato. Nel bilancio 2023 ci sono inoltre già 13 milioni di euro per finanziare progetti di attrazione degli investimenti, con quote previste per l'assunzione di personale qualificato e per l'ingresso in impresa di ricercatori.

"E' la prima legge in Italia per attrarre e trattenere i talenti, sia nel sistema pubblico che nel privato", sottolinea l'assessore regionale Vincenzo Colla presentando l'impianto della norma in conferenza stampa. "Siamo un paese a demografia piatta e non possiamo permetterci di far partire i nostri giovani usciti dal percorso formativo".

Per quanto riguarda gli alloggi "non risolveremo il problema dell'abitazione di tutti", mette in chiaro Colla. Ci saranno però voucher per accompagnare chi arriva in Emilia-Romagna per impieghi di qualità, nella ricerca o nell'impresa. La Regione vuole sollecitare anche le imprese che assumono a creare foresterie, da assegnare magari a rotazione ai propri dipendenti in arrivo.

La legge, sottolinea da parte sua la titolare dell'assessorato all'Università Paola Salomoni, "è un insieme di strumenti in parte già esistenti e in parte nuovi: tra quelli esistenti ci sono le borse di studio universitario, che lo scorso anno valevano 100 milioni di euro".

L'intenzione della Regione è anche fornire ai nuovi lavoratori servizi di qualità per indurli a rimanere, come nidi e scuole internazionali. "Dobbiamo ampliare il modello della scuola europea di Parma anche ad altri capoluoghi- dice ancora Salomoni- in modo tale che chi arriva dall'estero con la famiglia possa far continuare gli studi ai propri figli".