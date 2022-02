Ex caserma Stamoto, sgombero della polizia: denunciati in sette

Sette persone sono state denunciate dalla polizia per occupazione di terreni ed edifici. Si tratta di due italiani e 5 cittadini stranieri, tutti africani, trovati durante un blitz della polizia all'interno della ex caserma Stamoto, in sette stanze dei vari stabili dell’enorme complesso, da anni abbandonato.

Solo uno straniero è risultato in possesso di permesso di soggiorno, mentre gli altri sono irregolari e con precedenti specifici.

Dopo la sparatoria nel quartiere Fossolo, la questura ha rafforzato i controlli nella zona, ma, tuttavia, sono stati diversi gli interventi nell'area dismessa tra via Felsina e via Massarenti.

Diverse le segnalazioni dei residenti della zona che pensano anche di costituire un comitato per denunciare la presenza di persone sospette, ma anche l'abbandono dei rifiuti e il degrado.

(Foto: l'ingresso della ex caserma)