Droga alle Caserme Rosse: viavai sospetto, in manette due pusher

Un 36enne e un 30enne, entrambi cittadini marocchini, sono stati arrestati dalla squadra mobile di Bologna, al termine di un sevizio antidroga al parco delle caserme rosse. Addosso ai due sono stati trovati circa 620 Euro in contanti e 45 palline di cocaina (30 grammi), pronte per essere smerciate.

Da tempo le segnalazioni avevano indicato un continuo viavai nel parco in Corticella, così gli agenti si sono appostati potendo constatare di persona le transazioni di denaro e droga. Dalle verifiche effettuate dopo l'arresto è risultato anche che i due avevano ricavato un alcova in un angolo poco esposrto dell'area verde, dove sono state trovate forbici, materiale per il confezionamento della sostanza e un bilancino di precisione. N.A. e K.M. sono stati quindi arrestati: la Procura ha disposto la traduzione in carcere in attesa della convalida.