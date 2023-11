Dopo quella poisizionata in via del Pratello nel 2021, da ieri 27 novembre i residenti del centro di Bologna possono riempire le proprie bottiglie e borracce attingendo a una nuova casetta dell'acqua installata in via Azzo Gardino. L'erogatore alla spina permette di rifornirsi di acqua filtrata e controllata proveniente dall'acquedotto.

Come gli altri presenti in città e in provincia, il dispenser è stato pensato per ridurre lo spreco di acqua e la produzione di rifiuti di plastica. Fa parte del progetto "Manifattura 0 Waste" finanziato da Atesir. In città il costo di un litro va dai 10 ai 12 centesimi (ancora più economico in provincia). Nel vicino Centro Costa è possibile acquistare una tesserina ricaricabile: basta portare le bottiglie, inserire il denaro o la tessera e riempire.

“La casetta comunale dell'acqua lancia un importante messaggio di sostenibilità ambientale, riduzione del consumo di plastica e risparmio per le persone - ha sottolineato l’assessore Simone Borsari durante l'inaugurazione -. Lavoreremo per realizzarne anche altre nella nostra città”.