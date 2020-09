Pratello: arriva la prima casetta dell'acqua Hera

Anche a Bologna arriva la prima "casetta dell'acqua" di Hera e sarà installata in via del Pratello. Lo ha annunciato in commissione l'assessore Alberto Aitini, dopo la sollecitazione del consigliere dem Andrea Colombo, che aveva chiesto per oggi, 18 settembre, un'udienza conoscitiva per sapere a che punto fosse arrivata l'amministrazione sull'installazione delle casette dell'acqua "in punti strategici" della città, anche considerando che l'ordine del giorno sul tema era stato presentato a dicembre 2018.

"Entro fine settembre la delibera arriverà in Giunta e quindi finalmente possiamo procedere con l'installazione della prima casetta dell'acqua", spiega Aitini, motivando il ritardo sull'installazione anche per via dell'emergenza sanitaria. "Il consumo di acqua in bottiglia non è alla portata di tutti i cittadini e si rivela inoltre dannoso per l'ambiente, a causa degli impatti della produzione di plastica delle bottiglie e del trasporto delle stesse", ha ricordato Colombo.

A febbraio, proprio l'assessore Aitini diramò un sondaggio per chiedere pubblicamente i luoghi ideali dove apporre i nuovi punti acqua, per "ridurre il consumo di plastica e incentivare la buona pratica di bere acqua pubblica", vista anche la scarsità di fontane in città.