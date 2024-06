Processo Amato, la figlia lo scagiona: "Mia madre prendeva farmaci, esagerava"

QUI PER ISCRIVERSI AL CANALE WHATSAPP DI BOLOGNATODAY

Svolta al processo a carico del medico Giampaolo Amato, accusato di aver ucciso la moglie Isabella Linsalata e la suocera Giulia Tateo con un cocktail di farmaci. I figli dell’oftalmologo, Anna Chiara e Nicola, chiamati in aula dall’accusa al processo a carico del padre, si sono rivelati invece testimoni preziosi per la difesa.

La prima a sedersi davanti alla Corte d’Assise presieduta da Pier Luigi Di Bari è Anna Chiara, la figlia 31enne della coppia, avvocato. Per 5 ore ha parlato della situazione familiare, dei rapporti tra il padre e la madre. Un racconto chiaro e lucido, che ha smentito in diversi passaggi le conclusioni a cui hanno portato le indagini.

Le parole della figlia maggiore di Amato

“Mia madre ha sempre avuto la tendenza alla narcolessia, soprattutto nei momenti di stress” ma “visto il momento delicato che stavamo vivendo, per la relazione extraconiugale di mio padre, mi sono spiegata questi episodi come una reazione alla sua depressione”, ha detto in aula Anna Chiara Amato. La 31enne ha pensato che la madre stesse abusando di tranquillanti per reggere ad una condizione di stress prolungato. E quando la procuratrice aggiunta Morena Plazzi le ha fatto notare di non aver mai rivelato questo aspetto ai carabinieri, la giovane donna ha mostrato in aula un messaggio scambiato con un’amica nel 2019. Messaggio in cui rivelava un suo sospetto. E proprio sul fatto che Isabella Linsalata abusasse di farmaci punta la difesa di Amato.

A corroborare questa tesi, anche il fatto che la figlia, dopo la morte della madre, avrebbe trovato nelle borse della madre dei blister di Citaloparm, l’antidepressivo che assumeva. “Li ho buttati”, ha detto la 31enne. Anche di questo, però, la ragazza non avrebbe fatto parola con i carabinieri.

Esclusa, poi, la possibilità che fosse il padre a somministrare farmaci alla madre a sua insaputa. “Visto che ero la persona con cui mia madre parlava più di tutti, dubito che non mi avrebbe detto nulla se avesse avuto seri dubbi su papà”, ha proseguito la teste, riferendosi alle analisi a cui Isabella si sottopose a maggio 2019, da cui vennero fuori dosi massicce di benzodiazepine. La stessa Isabella, invece, aveva detto alla sorella Anna Maria e alle amiche che temeva che ad fosse il marito a farle assumere quei farmaci.

I rapporti con la zia

Le indagini hanno portato anche da una rottura tra Anna Chiara e la zia Anna Maria. “Oggi i nostri rapporti sono inesistenti: non mi sono piaciute alcune cose che ha fatto. Non si è preoccupata di come stavamo io e mio fratello senza papà e senza una madre”. In aula c’era anche Anna Maria Linsalata, che ha ribadito come la sua porta sia stata “sempre aperta” per i nipoti, che adesso si schierano apertamente con il padre.

"I rapporti tra mia madre e mia zia, da quando ne ho memoria io, erano buoni. Poi da quando è cominciata la vicenda della relazione extraconiugale di mio padre avevo percepito, anche da alcuni messaggi, che mia madre non era contenta del comportamento di mia zia Anna Maria. Lei le chiedeva di starne fuori e che ci avrebbe pensato lei. Mia madre ci diceva che apprezzava che mia zia la aiutasse, ma forse era un po' troppo. Leggendo alcuni messaggi mia madre le diceva di non insistere", ha aggiunto Nicola, il figlio minore della coppia.

Le questioni economiche

Anna Chiara Amato in aula ha spiegato che il padre non aveva bisogno di soldi. Quando nel 2021 ha firmato per l’accettazione dell’eredità della madre, lo ha fatto perché temeva “che l’amante gli portasse via i soldi”. Il processo riprenderà il 18 giugno con l'interrogatorio dell'imputato