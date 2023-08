Ancora un caso di dengue, il terzo in pochi giorni: attivata la disinfestazione

Ancora un caso di dengue in città: si tratta di un giovane tornato da un viaggio a Panama. Lo riferisce Ansa.

E' già stata attivata la prima disinfestazione nelle vie limitrofe all'abitazione, tra le vie del Pratello e della Grada e i viali.

È bene ricordare che chiunque, al rientro da viaggi in Paesi in cui è endemica la Dengue, manifesti una sindrome febbrile si rivolga al Pronto soccorso, raccomanda Ausl: "È necessario che il soggetto sintomatico resti in isolamento proteggendosi dalle punture delle zanzare per evitare di infettare altri insetti che potrebbero pungere e dunque infettare altri individui".

Si tratta de terzo caso accertato in pochi giorni: il 25 agosto era importato da Messico e il 22 dalla Thailandia.

Cos'è la dengue

La dengue è una malattia infettiva che normalmente ha un decorso benigno con una fase acuta che dura circa una settimana, mentre possono rimanere dolori articolari per alcuni mesi. La terapia è di tipo sintomatico e serve soprattutto a ridurre i dolori.

Tali situazioni di criticità non possono che confermare la particolare attenzione del Comune sul tema della lotta alla zanzara tigre: i trattamenti periodici di prevenzione al fine di evitare il proliferare della zanzara sono obbligatori per tutti i proprietari o conduttori di aree e terreni ai sensi dell'art.148 del vigente Regolamento comunale di igiene nel periodo aprile - ottobre e, nel caso di aree pubbliche come parchi, strade, edifici di proprietà sono eseguiti a cura dell'amministrazione comunale.



È indispensabile che i soggetti privati provvedano a trattare con specifici prodotti larvicidi i pozzetti e i tombini di raccolta delle acque piovane, eliminino l’acqua dai sottovasi e non vengano lasciati secchi o contenitori con l’apertura rivolta verso l’alto, evitando in questo modo il ristagni idrici che possono essere oggetto di sviluppo larvale della zanzara tigre.



Per maggiori informazioni

Call center 051203040

Urp Quartiere Santo Stefano: 051 219 7011

Impresa incaricata Biblion (per informazioni relative a tempi di trattamento): 800 110 601

Call center del Servizio sanitario regionale: 800 033 033 (per informazioni di carattere sanitario)