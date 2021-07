Caso accertato di Dengue: Merola firma l'ordinanza, scatta la disinfestazione

Scatta lo stato di emergenza per un caso di Dengue nella zona intorno alla stazione, quindi Montagnola, piazza dell'Unità e il giardino Fava più le zone circostanti.

Si tratta di una malattia infettiva che normalmente ha un decorso benigno con una fase acuta che dura circa una settimana, mentre possono rimanere dolori articolari per alcuni mesi. La terapia è di tipo sintomatico e serve soprattutto a ridurre i dolori.

La segnalazione è pervenuta da parte dell'AUSL di Bologna agli uffici comunali, è così stata emanata un'ordinanza firmata dal sindaco Virginio Merola con la quale si ordina a residenti, amministratori condominiali, commercianti e gestori di attività produttive di "permettere l'accesso degli addetti alla disinfestazione per l'effettuazione dei trattamenti larvicidi, adulticidi e la rimozione dei focolai larvali presenti in area cortiliva privata".

Per evitare situazioni di questo tipo è necessario ridurre al massimo "la popolazione di zanzara tigre", quindi si sta intervenendo con trattamenti adulticidi e larvicidi sia in aree pubbliche che private.

E' previsto anche l'obbligo di chiudere le finestre di notte, fino al 17 luglio, poichè verrà eseguita la disinfestazione stradale. Infine, viene ordinato di svuotare i ristagni d'acqua presenti su balconi, terrazzi o davanzali.

Le zone interessate

Alcune abitazioni di via del Pallone, Giardino della Montagnola, Via Capo di Lucca, Viale Masini, Via dell’Indipendenza, Piazza dell’Unità, Via Pellegrino Tibaldi, via Franco Bolognese, Via di Corticella, Via Giuseppe Mazza, Via Alfonso Torreggiani, Via Ferrarese, Via Matteotti, Giardino Graziella Fava, Via Paolo Bovi Campeggi, Viale Pietro Pietramellara, Via Cesare Boldrini, Via Cairoli, Via Milazzo, Via Fratelli Rosselli.