Caso Labas, ispezione Ausl nel centro sociale dopo la polemica: il verdetto

"I locali sono risultati a norma, conformi alle autorizzazioni ottenute. Valutate anche le apparecchiature, la loro gestione e manutenzione senza evidenziarne alcuna irregolarità. Non erano in corso in quel momento attività sanitarie".

Questa la stringata nota con la quale Ausl riporta l'attività degli ispettori del Dipartimento di Sanità Pubblica dell’Azienda USL di Bologna che, questa mattina, hanno eseguito un sopralluogo nel centro sociale, nel mirino da giorni per presunte attività sanitarie non autorizzate oltre a quella regolarmente denunciata di studio dentistico all'interno del Laboratorio salute popolare. Gli ispettori -si legge sempre nella nota- hanno verificato "l'esistenza delle sole attività autorizzate".

Nei giorni scorsi Labas era stato attenzionato da diversi consiglieri comunali regionali del centrodestra per alcune attività considerate al di fuori del perimetro assegnato dalle autorizzazioni dell'autorità sanitaria. Oltre alle sedute sulla poltrona da dentista -stando alle denunce- nei locali venivano somministrate terapie, effettuati tamponi e anche effettuate visite ginecologiche. Il tutto era approdato in Regione, dove l’assessore alla salute Raffaele Donini, incalzato dalla consigliera Valentina Castaldini -con tanto di foto che illustravano le attività contestate- aveva disposto un'ispezione d'ufficio.

Castaldini: "Sapevo che non sarebbe stato trovato nulla, attività rimangono non autorizzate"

Secondo la consigliera di Forza Italia Valentina Castaldini "resta non autorizzato tutto quello che ho documentato con le foto mostrate in assemblea legislativa: ad esempio la medicazione che riporta la data del 2019 su un lettino fatta da un infermiere o da un medico a un paziente in quel luogo". Infatti "aldilà delle stanze per prestazioni odontoiatriche all’interno di vicolo Bolognetti" la Ausl non ha rilevato secondo la consigliera "nessun altro locale idoneo all’attività sanitaria" prosegue la forzista, che aggiunge: "Ho mostrato le foto proprio perché ero certa dell’esito di questo sopralluogo". Per Castaldini "a oggi le autorizzazioni non esistono e i locali non sono idonei, come confermato dall’Ausl. Tantomeno per l’apertura di un ambulatorio ginecologico, di cui si è fatta comunicazione questa primavera: non può esserci nulla ad oggi se non uno sportello di ascolto, che è cosa ben diversa e ne va della salute delle donne".