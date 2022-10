Castagneto di Medelana: una raccolta fondi per riportare l’area agli antichi splendori

Inizia oggi, giovedì 20 ottobre, il ciclo di incontri per la raccolta fondi a favore del castagneto di Medelana nel comune di Marzabotto, luogo che fino a pochi anni fa, era sommerso dai rovi, e di impossibile accesso. L’obiettivo principale di questi nuovi appuntamenti è quello di riportare il castagneto al suo stato originale. Da qui la campagna portata avanti dalla Consulta dell’Ambiente e dall’Amministrazione comunale in collaborazione con le realtà sociali e di volontariato del territorio con una serie di iniziative e appuntamenti volti alla ricerca di fondi per finanziare la potatura prevista per il 2 novembre. Il lavoro per il quale è stato richiesto un preventivo da una ditta specializzata, ammonta a 3.170,00 euro.

A partire dal 2019 la Consulta dell'ambiente e da alcuni volontari hanno iniziato a pulire regolarmente il castagneto di Medelana eliminando anche alberelli di altre varietà e polloni che toglievano forza ai vecchi castagni. Dopo tanta fatica il castagneto sta tornando piano piano al suo antico splendore e per fare ciò è necessario innestare alcuni alberelli e fare delle potature professionali, per eliminare tutti i rami secchi.

Riportare il castagneto al suo stato originale ha un'enorme importanza non solo ambientale ma storica e didattica. Per questo l'Amministrazione comunale e le associazioni del territorio si sono unite per promuovere una serie di eventi per raccogliere i fondi necessari per la riqualificazione del castagneto.

La Pro Loco di Marzabotto farà uno spettacolo teatrale i centri civici di Lama di Reno e Pian di Venola contribuiranno con l'organizzazione di due pranzi; il centro civico dell' Allocco farà una donazione mentre, l’Associazione Mano Tesa e alla consulta del volontariato sociale di Marzabotto faranno due mercatini il cui ricavato andrà a favore del Castagneto.

Il calendario degli appuntamenti:

Giovedì 20 ottobre Mercatino Usato & Vintage Pian di Venola, via F. Lolli, 12 dalle ore 14.00 alle 18.00

Domenica 23 ottobre polentata alle ore 12.30, presso il Centro Sportivo Lama di Reno

Giovedì 27 ottobre Mercatino Usato & Vintage Pian di Venola, via F. Lolli, 12 dalle ore 14.00 alle 18.00

Domenica 6 novembre pranzo alle ore 12.30, presso il centro civico Aldino Adami a Pian di Venola

Sabato 12 novembre serata presso il Teatro comunale di Marzabotto alle ore 20.30

(Il castagneto a Marzabotto)