Castel D'Aiano: prima infastidisce i clienti, poi se la prende con gli arredi

I Carabinieri della Stazione di Castel d’Aiano hanno arrestato un 38enne, cittadino italiano per danneggiamento, violenza, minaccia, oltraggio e resistenza a un pubblico ufficiale.

E’ successo all’interno di un’osteria, quando un avventore in stato di agitazione dovuto a un abuso di bevande alcoliche, e in compagnia di un Pitbull che teneva libero e senza guinzaglio, ha iniziato a infastidire i clienti. Informati della situazione, i Carabinieri si sono recati sul posto e quando sono arrivati hanno invitato il soggetto ad allontanarsi.

Urtato dalla presenza dei militari, l’avventore, dopo averli minacciati di morte, si è sfogato contro gli arredi del locale, rompendo un vaso di fiori. Arrestato dai Carabinieri, il soggetto, con precedenti di polizia per reati contro la persona, il patrimonio e in materia di sostanze stupefacenti, è stato tradotto in camera di sicurezza.

In sede di giudizio direttissimo, tenutosi presso le aule giudiziarie del Tribunale di Bologna, l’arresto è stato convalidato e in attesa della sentenza, posticipata a maggio per la richiesta dei termini a difesa, il 38enne è stato rimesso in libertà con l’obbligo di presentazione quotidiana alla Polizia Giudiziaria.