Castel Del Rio, tenta il suicidio: i carabinieri entrano nel bosco e lo salvano in extremis

Aveva manifestato l'intenzione di farla finita, ed era in procinto di mettere in atto l'insano gesto, quando è stato afferrato in extremis dalla mano di un carabiniere che lo ha tratto in salvo. E' l'epilogo di una serata di apprensione per un quarantenne imolese, rintracciato nella tarda serata di ieri dai carabinieri a Castel del Rio.

La chiamata era arrivata da una amica di lui, preoccupata per lo stato in cui verteva l'uomo e per quello che aveva detto. I militari, avuta notizia che il quarantenne si era inoltrato lungo un sentiero che costeggia la Sp 610, hanno fermato l'uomo che aveva appena finito i preparativi per l'estremo gesto, sul bordo di un dirupo lungo svariati metri. Con un colloquio iniziale e poi con un rapido gesto, un carabiniere ha afferrato la giacca del soggetto e lo ha portato fuori pericolo.