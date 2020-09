Incendio a Castel Guelfo: fiamme dal magazzino, famiglie fuori casa

Un locale adibito a ricovero di materiali vari, comunicante con un'abitazione, ha preso questa notte a Castel Guelfo, in via Madonna di Poggio.

Le fiamme sono divampate anche nell'abitazione adiacente casa, costringendo quattro persone a uscire in strada e a chiamare i soccorsi. Sul posto subito tre squadre dei Vigili del Fuoco con diversi mezzi di appoggio per attaccare il rogo che aveva già danneggiato seriamente l'abitazione.

L'incendio è stato spento e lo scenario in sicurezza. I vigili del fuoco hanno poi aiutato gli inquilini a recuperare alcuni beni personali, la casa è inagibile. Sul posto oltre al 115 anche i Carabinieri e in via precauzionale anche il 118. Non si lamentano feriti.