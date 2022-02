Evade i domiciliari, chiama un taxi per andare all'Outlet e ruba 500 euro di merce

Un 36enne di origine marocchina, ai domiciliari, evade la misura e chiama un taxi per andare all'outlet di Castel Guelfo. Arrivato al centro commerciale non paga la corsa e così il taxista allerta la guardia di sicurezza che chiama i Carabinieri.

I militari giunti sul posto individuano l’uomo e lo trovano in possesso di varie scarpe appena rubate nel negozio Nike, per un valore di 500 euro. Il 36enne che era ai domiciliari per furto d’auto, è stato portato in carcere come aggravamento della misura detentiva e denunciato per il furto. (Foto archivio)