Castel Maggiore, accordo con Ausl per una casa di comunità

Via libera alla nuova Casa di comunità di Castel Maggiore. Il Comune alle porte di Bologna ha approvato l'intesa con l'Ausl per la realizzazione del primo stralcio. Il protocollo ha incassato il voto a favore in Consiglio comunale della maggioranza Pd e lista Bene in Comune, astenuti Fdi, M5s e gruppo misto.

Castel Maggiore si impegna così a mettere a disposizione dell'Ausl lo studio di fattibilità tecnica ed economica realizzato nel 2023, a fornire l'area di edificazione e a partecipare all'opera con un contributo di due milioni di euro (sui sei milioni totali necessari all'investimento). La progettazione esecutiva e la realizzazione dell'opera saranno invece in capo all'azienda sanitaria. L'intesa approvata riguarda la realizzazione di un primo stralcio di 2.000 metri quadrati, destinato ad essere implementato in fasi successivi.

Sarà riqualificata un'area oggi incolta tra il centro Le Piazze e via Galliera, che oltre a ospitare la Casa della Comunità vedrà anche la nascita di un nuovo parco. Con quest'opera, spiega l'assessore Paolo Gurgone, saranno superati "gli spazi ormai obsoleti del Poliambulatorio di Castel Maggiore".

Il Comune si pone così l'obiettivo di "dare spazi adeguati ai servizi oggi necessari: il punto unico di accesso alle prestazioni sanitarie; i medici di medicina generale e i pediatri di libera scelta; medici specialistici; infermieri di comunità; un centro vaccinale pediatrico di riferimento per la pianura est; il presidio potenziato dei servizi di neuropsichiatria infantile e dell'età evolutiva oggi costretto in spazi insufficienti; gli assistenti sociali oggi dislocati altrove; il servizio integrato socio-sanitario per migliorare la tutela della donna, della mamma, del bambino e delle famiglie in un'ottica moderna di medicina di genere; i servizi integrati per la tutela di cittadini anziani a fragili"