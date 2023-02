Castel Maggiore: tenta furto nelle auto in sosta, davanti alla caserma

Sono almeno due i veicoli oggetto di un tentativo di furto andato in scena la sera di sabato scorso, a Castel Maggiore, dove i carabinieri sono intervenuti davanti alla caserma del Genio ferrovieri dell'esercito per arrestare un uomo, al termine di un breve inseguimento e di una colluttazione che ha lasciato feriti due militari dell'arma.

A chiamare il 112 è stato il personale stesso del Genio, che poco prima aveva avuto modo di osservare il ladro all'opera: con l'aiuto di una lama il soggetto, poi identificato con un cittadino marocchino di 35 anni, senza fissa dimora con precedenti, ha cercato di forzare le portiere delle auto in sosta.

Non appena sentitosi scoperto, il 35enne ha cercato di fuggire, incalzato dal personale dell'Arma. Nella fuga l'uomo ha lanciato anche un coltello che aveva con sè, fortunatamente non provocando alcuna conseguenza per i carabinieri. Due invece sono i feriti per la colluttazione avvenuta in fase di cattura del soggetto. Ammanettato e portato in caserma, al 35enne sono contestate varie accuse tra cui lesioni, resistenza a pubblico ufficiale e porto d'armi abusivo.