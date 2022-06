Castel Maggiore, mancano le autorizzazioni: questore chiude disco abusiva

Licenza sospesa e locale chiuso per 5 giorni. E' il bilancio di un controllo della polizia amministrativa a Castel Maggiore, comune della cintura bolognese. Qui gli agenti hanno avviato i controlli, durante una serata partecipata da circa 200 persone. L’intervento è nato durante un servizio di prevenzione finalizzato a contrastare la vendita e la somministrazione di bevande alcoliche a minori. Qui gli agenti della Squadra investigativa della Divisione di Polizia Amministrativa e sociale hanno accertato la presenza sul posto di molti ragazzi, per lo più di giovane età. Accanto alla postazione per la musica, dotata di tutto l'equipaggiamento e con Dj dedicato, il bar per il servizio degli alcoolici. L'operazione risale al 15 giugno scorso, ma gli accertamenti sono arrivati a ultimazione solo di recente. Ieri è stata disposta infine la chiusura del locale, per appunto cinque giorni.