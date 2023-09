Castel San PIetro: rapina con la pistola, fugge con l'auto

Una pistola puntata in faccia, poi la minaccia e la richiesta delle chiavi dell'auto, poi la fuga. LE forze dell'ordine stanno cercando di individuare un uomo che ieri nel tardo pomeriggio ha rapinato una signora di 60 anni della propria vettura.

I fatti -ne dà notizia Etv- si sono verificati a Castel San PIetro Terme. Il gesto è andato in scena nel parcheggio dell'area di servizio San Carlo. L'uomo, descritto come straniero, ha agito in pochissimi minuti. Ha avvicinato la 60enne e minacciandola ha preteso la consegna delle chiavi del mezzo, arrivando a puntare anche l'arma sulla signora.

La 60enne a quel punto ha dato le chiavi al soggetto che si è allontanato in auto, facendo perdere le proprie tracce. Pare anche che sia stato esploso un colpo, ma sul posto chi indaga non ha trovato bossoli o altre tracce utili, facendo pensare che l'arma possa trattarsi di un giocattolo. Utile all'identificazione potrebbero risultare le telecamere di sorveglianza nei pressi della stazione di servizio.