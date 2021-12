Spaccata al Bonus Slot Tabacchi a San Pietro in Casale: nel mirino i soldi delle macchinette

Hanno rotto una vetrata e rubato il denaro contenuto in tre slot, dandosi poi alla fuga. Nel mirino dei malviventi, la scorsa notte è finito il Bonus Slot Tabacchi in via Galliera Nord, a San Pietro in Casale.

Da quanto si apprende i responsabili della spaccata, una volta dentro, hanno puntato direttamente ai sistemi di gioco per rubarne il contenuto, dandosi poi alla fuga prima dell'arrivo delle Forze dell'Ordine.

Nessuno al momento sembra aver notato nulla, ma alcuni residenti sarebbero stati svegliati dall'allarme, iniziato a suonare con l'irruzione nel locale. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri, che hanno avviato le indagini per cercare di risalire ai responsabili.