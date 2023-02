Dalla musica a palla ai clienti pregiudicati: serrande giù al pub

I Carabinieri della Stazione di Castel San Pietro Terme, hanno notificato al titolare di un pub, un provvedimento di chiusura temporanea dell’esercizio pubblico (ex art. 100 del T.U.L.P.S.) emesso dal Questore di Bologna.

Sono stati disposti 10 giorni di chiusura con con sospensione delle autorizzazioni relative al pubblico esercizio. Il locale, è ritenuto fattore di pericolo per l’ordine e la sicurezza pubblica.

Diversi sono stati i controlli eseguiti si da gennaio del 2022 che hanno accertato come il locale fosse diventato luogo di ritrovo di cittadini anche con precedenti che in diverse occasioni hanno altresì reso ancor più difficoltoso l’operato dei Carabinieri.

I militari sono anche sono intervenuti su richiesta dei residenti che segnalavano della musica diffusa. Il Questore di Bologna Isabella Fusiello ha così emesso un decreto di sospensione di tutte le autorizzazioni in possesso del pubblico esercizio ai sensi dell’Art. 100 del Testo Unico delle leggi di pubblica sicurezza (T.U.L.P.S.): “Oltre i casi indicati dalla legge, il questore può sospendere la licenza di un esercizio nel quale siano avvenuti tumulti o gravi disordini, o che sia abituale ritrovo di persone pregiudicate o pericolose o che, comunque, costituisca un pericolo per l’ordine pubblico, per la moralità pubblica e il buon costume o per la sicurezza dei cittadini. Qualora si ripetano i fatti che hanno determinato la sospensione, la licenza può essere revocata”.

Serrande giù a numerosi locali

Venerdì 10 febbraio, è stato il Comune a revocare a tre bar in via Matteotti, via Amendola e via Tibaldi, l’avvio del procedimento per il divieto di prosecuzione dell’attività di pubblico esercizio di somministrazione di alimenti e bevande a causa delle violazioni riscontrate dalle forze dell’ordine per eventi contrari all’ordine e alla sicurezza pubblica, oltre a fenomeni di degrado urbano che avevano portato in passato a diversi periodi di sospensione delle attività: per 30 giorni, dopo il rinvenimento da parte degli agenti di polizia di diversi grammi di Hashish nascosti in una zuccheriera, nel contenitore dei rifiuti e vicino alla saracinesca, e ancora l'arrestato di uno spacciatore.

Altre chiusure in provincia, a Molinella e ancora a Castel San Pietro dove l'ultimo episodio, una rissa ha fatto scattare l'ennesimo intervento dei carabinieri e quindi la decisione del sindaco ddi revocare a tempo indeterminato la licenza all'esercizio.