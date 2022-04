Presunto furto tra vicini di casa: scoppia la rissa, quattro feriti

Alla fine sono finiti in quattro all'ospedale, con ferite lievi giudicate guaribili in qualche giorno.

I carabinieri di Castel San Pietro Terme sono risaliti all'identità dei protagonisti della rissa che qualche settimana fa si è verificata in strada nel paese, dirimpetto alle abitazioni dei protagonisti dell'accaduto.

Si tratta di quattro sessantenni, tra cui 3 donne, e due ragazzi, un venticinquenne e una trentenne.

La zuffa è andata in scena nelle prime ore della serata: a scatenare le ire delle parti è stato un presunto furto, che i ragazzi più giovani vicini di casa, imputavano appunto a questi ultimi. In particolare -hanno poi cercato di ricostruire i carabinieri- l'oggetto del furto sarebbe consistito in un biglietto aereo trafugato da casa della giovane donna.

Gli animi con il passare del tempo non si sono ricomposti, e i due nuclei legati anche da rapporti di parentela, sempre secondo quanto riscontrato dai militari, sono passati alle vie di fatto. È finita con quattro feriti appunto, tra cui la ragazza presunta vittima del furto.

I carabinieri, giunti sul posto chiamati dai signori piu anziani, hanno ascoltato tutte le versioni, ma una volta terminati gli accertamenti, hanno denunciato tutti per rissa in concorso.