Fiamme in appartamento, intervengono i vigili del fuoco

Fiamme nella giornata di ieri a Castel San Pietro Terme dove è stato necessario l'intervento dei vigili del fuoco per sedare un incendio divampato intorno alle ore 17.15 in un appartamento di Via Cova.

Dalle ricostruzione esperite sul luogo, il rogo è originato dalla canna fumaria. Interessato dalle fiamme il tetto dell'abitazione, la cui parte sottostante è stata interdetta fino al ripristino delle condizioni di sicurezza. L'intervento dei caschi rossi è valso al contenimento dell'incendio per evitare la propagazione al resto della struttura.

Per permettere le operazioni di spegnimento e messa in sicurezza si è reso necessario l'ausilio di due squadre da Medicina e due provenienti da Imola.

Da quanto si apprende, fortunatamente nell'incendio non sarebbe risultata coinvolta nessuna persona.