Castel San Pietro Terme: "Venite, c'è un uomo nel fiume", trovato morto a 300 metri dal ponte

Un uomo di 86 anni è stato trovato morto nel primo pomeriggio lungo il tratto urbano del fiume Sillaro, a Castel San Pietro Terme. Il corpo senza vita del signore è stato recuperato dai vigili del fuoco, per poi essere consegnato in via amministrativa ai familiari, dopo le operazioni di rito.

A notare il soggetto nel fiume qualche ora prima era stato un passante, che aveva chiamato i carabinieri. Giunti sul posto e dopo qualche tempo impiegato per ispezionare il lungo fiume, i militari hanno individuato il cadavere del signore a circa 300 metri dal ponte che attraversa il corso d'acqua lungo la via Emilia.

Classe 1937, residente in zona, l'anziano era solito frequentare il lungo fiume per una passeggiata. Un membro della famiglia, giunto sul posto una volta risalita l'identità dell'uomo senza vita, ha specificato che da qualche tempo il signore soffriva di problemi cardiaci e di senilità.