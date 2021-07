Castelguelfo, cd e dvd pirata nel magazzino: multa da capogiro per il negoziante|VIDEO

La Guardia di Finanza della Compagnia di Imola, nell'ambito dei controlli degli esercizi che vendono CD e DVD, a Castelguelfo, hanno trovato, esposti sugli scaffali, alcuni CD riprodotti illecitamente, in violazione della normativa sul diritto d’autore. Hanno così deciso di svolgere controlli più approfonditi: in una stanza adiacente non accessibile al pubblico, all'interno di due scatoloni, vi erano cd masterizzati con migliaia di brani e video musicali, relativi a concerti di band come i Kiss, i Pink Floyd, i Guns N’ Roses e serie tv quali “Big Bang Theory”, “Once upon a time”, “Fringe”.

Il titolare del negozio è stato denunciato alla Procura della Repubblica di Bologna per aver violato la Legge sul diritto d’autore, che sanziona coloro che commerciano supporti, contenenti opere audiovisive o musicali, privi del contrassegno “S.I.A.E.” con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da 2.582,00 a 15.493,00 euro. Al trasgressore, inoltre, verrà comminata una sanzione amministrativa da 50.000 a 500.000 euro.

