Castenaso, arresto per omicidio a Villanova

Un uomo di 29 anni, cittadino del Pakistan, è stato arrestato dalla polizia in un appartamento a Villanova di Castenaso. E' successo ieri, dove la Mobile ha prelevato il soggetto in ottemperanza a un mandato di arresto internazionale spiccato nei confronti del giovane per un delitto compiuto in Pakistan circa tre anni fa. Poco si conosce dei fatti contestati al 29enne, che è stato portato in carcere a Bologna, ma si sa che alla base dell'efferato gesto vi sarebbero dissapori tra vicini per motivi futili culminati nel delitto.