A Castenaso prende fuoco un autobus di Tper

Un autobus di Tper è andato a fuoco verso l'ora di pranzo a Castenaso provocando una colonna di fumo visibile anche a lunga distanza. Attorno alle 13 e 30 le squadre dei Vigili del fuoco si sono recate sul luogo dove si trovava il bus per spegnere il rogo e mettere in sicurezza lo scenario. Non ci sono feriti perché sul mezzo non c'era nessuno. Sul posto anche 118, Polizia locale e personale Tper. Tra le possibili cause, quella di un guasto al motore.