Esplosione ordigno a Castenaso, salta il portone del palazzo Acer: "Ragazzata o avvertimento?"

"Se vivi in zona Stellina sai che ormai è un continuo di petardi e vandalismo da mesi. Li ho visti personalmente in passato buttarne in buchette della posta in pieno giorno". E il commento sul gruppo Facebook locale di Michele, uno dei residenti in merito all'esplosione che ieri pomeriggio ha divelto il portone di ingresso di uno stabile di via Fermi, a Castenaso.

Il giorno dopo, mentre le forze dell'ordine ancora stanno raccogliendo elementi per l'identificazione di chi ha messo in atto il gesto, tra i residenti è un susseguirsi di voci e ipotesi sulla matrice del gesto. In base agli elementi raccolti vi sarebbe traccia di un ordigno rudimentale, assemblato o forse arricchito con qualche petardo convenzionale. Bocche cucite da parte degli enti preposti, ma in paese le voci si inseguono: o è stata una ragazzata, oppure un avvertimento di qualche natura a qualche residente del palazzo.

Residenti allarmati: "Ragazzata" "No, avvertimento"

Non tutti infatti credono al vandalismo andato fuori controllo. Una residente commenta scettica: "i "cinni" che assemblano bombe carta? Boh ancora non mi è capitato di vedere niente di simile, attendiamo immagini di telecamere nelle vicinanze". Alla considerazione ne fa eco un'altra: "In zona stellina purtroppo ho sentito spesso proprietari di giardini ai piani terra lamentarsi dei petardi buttati nei giardini privati che magari hanno anche bambini o animali". Pronta è la replica: "Se fossero stati ragazzini l'avrebbero buttata dove capitava e non nell'ultimo portone del palazzo. E ancora: "Credo più sia stato fatto apposta come avvertimento".

Monta la polemica: "Serve tolleranza zero"

Nell'incertezza dei fatti che ancora ammanta i fatti monta la polemica politica. E' il gruppo di opposizione del comune Castenaso, si cambia ad avanzare le prime critiche alla giunta Gubellini. A prescindere che si tratti di una ragazzata o di un avvertimento, l'esplosione in questione "non ha provocato gravi danni alle persone solo perché nessuno in quel momento passava, ma cosa sarebbe successo se qualcuno passava di lì nel momento sbagliato". Poi l'affondo: "È ora che inizi una fase di tolleranza zero nei confronti delle bravate delinquenziali di questo genere".

Il sindaco: "Bande? No, ma qualche atteggiamento sopra le righe c'è"

A distanza il primo cittadino Carlo Gubellini cerca di stemperare i toni. Ai microfoni di E'tv il sindaco spiega che quanto accaduto si tratta di "un episodio spiacevole" ma che "comunque rimane circoscritto e non deve destare preoccupazione". In base a quanto risulta al municipio "ci sono dei ragazzini che si muovono per il paese e a volte hanno atteggiamenti un po' sopra le righe" ammette Gubellini "ma non tali da destare preoccupazione". In merito alla vicenda in particolare, conclude Gubellini, "ascolteremo i residenti e raccoglieremo tutti gli elementi per capire se si è trattato di una bravata o di un segnale di altro tipo".