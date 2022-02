Castenaso, trovato senza biglietto: lei sbarra la strada al bus e cerca di liberarlo

E' finita solo con due denunce per interruzione di pubblico servizio, ma avrebbe potuto avere esiti più infausti il blitz in stile quasi militare che l'altro giorno ha visto protagonista una donna di 25 anni a Castenaso. Tutto è successo lungo la via Nasica, in pochi minuti nella tarda mattinata.

Tutto è cominciato con un banale controllo dei biglietti ai viaggiatori, sulla linea 99, da parte dei due controllori addetti. Durante le verifiche, un ragazzo di 20 anni è stato trovato senza biglietto dai controllori.

In un primo momento è sembrato tutto regolare, ma il ragazzo ha poi contattato la giovane: pochi minuti, e davanti al mezzo è arrivata un auto che si è parata davanti e ha fermato la corsa. Dal veicolo è scesa quindi la 25enne che, in qualche modo è poi riuscita a forzare gli ingressi e spruzzare dentro il veicolo una fiala di spray al peperoncino, nel tentativo di creare l'agitazione sufficiente per permettere, a quello che poi è stato riconosciuto come il suo compagno, di scappare.

Fortunatamente gli accertatori avevano già provveduto a chiamare i carabinieri, che hanno trovato entrambi ancora sul posto. la ragazza, incensurata, oltre all'accusa sopracitata, dovrà rispondere anche di favoreggiamento e resistenza a pubblico ufficiale.