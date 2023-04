Prima il tentato furto, poi la fuga e lo schianto: ladri in trappola a Castenaso

Due uomini di 30 e 31 anni sono stati arrestati con l'accusa di tentato furto e resistenza a pubblico ufficiale dai carabinieri, dopo un assalto a un negozio di Castenaso, finito senza successo.

L'episodio risale a un paio di notti fa, quando i militari hanno sorpreso tre persone all'esterno dell'esercizio lungo via Tosarelli, intenti a scassinarne l'entrata con l'aiuto di alcuni strumenti. Secondo quanto riportato, i tre si sono dati alla fuga a bordo di un mezzo poi risultato rubato in direzione di Bologna.

La fuga è però durata poco, poiché i ladri si sono schiantati poco lontano dal negozio preso di mira. Dopo una breve fuga nei campi, i malviventi hanno cercato di rubare un'altra auto, tallonati dai carabinieri. Questa volta non è riuscito il furto, e mentre uno della banda è riuscito a fuggire gli altri due soggetti sono stati arrestati -non senza fatica- da parte dei carabinieri nel frattempo sopraggiunti sul posto.

E' infatti nata una colluttazione tra i malviventi e i militari, dove i trentenni hanno alla fine avuto la peggio. Portati in ospedale per le cure delle conseguenze dell'incidente avuto in auto, i due giovani sono stati successivamente arrestati.