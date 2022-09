"Ancora dolore per Castenaso": Giulia, Alessia e Sonia, tre giovani vite spezzate

"Ancora dolore per Castenaso" si legge in un post Facebook. In un post di poche parole per le tragedie che hanno sconvolto il comune del bolognese.

Sonia Fabbri, 36 anni, all'alba del 31 agosto ha perso la vita in via Massarenti, mentre in scooter si recava a lavoro, e ha lascia soli i il compagno Alessandro e il figlio Daniele, i genitori, la sorella. Come emerge dalle ricostruzioni, un furgone avrebbe invaso la corsia opposta, "trovando" sulla sua strada Sonia. Un impatto tremendo che non le ha lasciato scampo.

Una tragedia che ha sconvolto tutti: Alessia e Giulia Pisanu, due sorelle di 17 e 15 anni, travolte da un treno Alta Velocità sui binari della stazione di Riccione, il 1° agosto, dopo una serata trascorsa in riviera romagnola.

E poi c'è Alessia Grimaldi di Castel Maggiore. Aveva 23 anni ed è morta la sera del 27 agosto sulla A14, tra Bologna San Lazzaro e Castel San Pietro. La sua auto per un guasto si è fermata sulla carreggiata, ed è stata tamponata da un altro veicolo.

Il dolore di Castenaso

E la comunità di Castenaso si ritrova a fare i conti con il dramma, con lo strazio delle famiglie e uno dei modi modo per essere vicino a chi è rimasto è Facebook: "Ancora dolore per Castenaso", ha scritto una cittadina, un post che riassume le ferite: "Una morte ingiusta è una morte che ci prende tutti. Allo stomaco, al cervello, in ogni organo e poi... arriva al cuore. Non siete soli, perché siamo tutti genitori, tutti figli, tutti, donne uomini della stessa carne, lo stesso sangue. La stessa voglia di vivere" scrive un'altra persona.