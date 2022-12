Incidente a Castenaso: camion cisterna si ribalta, conducente ferito

Incidente nella notte nella frazione di Marano di Castenaso, dove un camion cisterna è uscito di strada ribaltandosi su un fianco. Soccorso l'autista del mezzo, portato in ospedale dal 118, mentre il mezzo è stato portato via con l'auto di una gru. Sul posto anche i volontari dell'associazione nazionale carabinieri che hanno allertato le autorità e poi hanno gestito il traffico. I militari in servizio del Radiomobile di San Lazzaro hanno proceduto ai rilievi di rito.