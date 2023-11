Utilizzo fondi Pnrr, accordo tra il comune di Castenaso e la Guardia di Finanza

Come da tempo in corso con i comuni del territorio metropolitano, anche a Castenaso è stato firmato il protocollo di intesa per il monitoraggio sui progetti Pnrr, tra Guardia di Finanza e Comune. Il Comandante Provinciale della Guardia di Finanza di Bologna Carlo Levanti e il Sindaco Carlo Gubellini con l'incontro al palazzo comunale, hanno impegnato i rispettivi enti per monitorare e vigilare congiuntamente sull’attuazione dei progetti di investimento e delle opere pubbliche finanziate con risorse del piano di ripresa e del relativo fondo complementare di matrice nazionale.

Si tratta di un canale di comunicazione dedicato, un flusso informativo a favore della Guardia di Finanza, forza di polizia economico finanziaria specializzata nella tutela della spesa pubblica nazionale e dell’Unione Europea. In particolare, si legge nel documento, lo scopo è di «prevenire, individuare e contrastare ogni condotta illecita di malversazione, indebita aggiudicazione e/o percezione di risorse finanziarie pubbliche, frodi, casi di corruzione, conflitti d'interesse e doppi finanziamenti nell'esecuzione di contratti pubblici e ogni altra attività illecita posta in essere con riguardo all'utilizzo delle risorse finanziarie».

L’accordo formalizzato prevede la comunicazione periodica alla Finanza, dei dati di sintesi di ciascun intervento e dei relativi progetti esecutivi con la possibilità di segnalare le misure e/o i contesti su cui ritiene opportuno siano indirizzate eventuali attività di analisi e approfondimento. L'intesa rimarrà operativa fino all’utilizzo di tutte le risorse finanziarie relative agli interventi previsti nel PNRR e, comunque, fino al 31 dicembre 2026.

Il Sindaco di Castenaso Carlo Gubellini precisa: «Si tratta di un passaggio importante volto ad assicurare la massima trasparenza sul corretto utilizzo dei finanziamenti ricevuti e il rispetto degli obblighi di monitoraggio, rendicontazione e controllo. Ferma restando l’autonomia di intervento della Guardia di Finanza sotto ogni profilo, comunicheremo periodicamente dati, notizie, informazioni e analisi di contesto utili al perseguimento delle finalità collaborative e segnaleremo le misure e gli ambiti su cui riteniamo opportuno siano indirizzate eventuali attività di analisi e approfondimento. Attualmente presso il nostro Comune — continua — sono in corso di svolgimento ben 12 procedure aventi ad oggetto interventi strutturali e digitali finanziati con le risorse economiche provenienti dal PNRR ed è nostro interesse rafforzare il sistema di monitoraggio e di vigilanza allo scopo di assicurare la realizzazione del preminente interesse pubblico alla legalità ed alla trasparenza».