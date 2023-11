Nasce Casa Pepoli, il ‘gruppo appartamento’ per persone con disabilità | VIDEO

A Castiglione dei Pepoli nasce Casa Pepoli, un nuovo ‘gruppo appartamento’ dedicato esclusivamente alle persone con disabilità. Il progetto, finanziato dai fondi del PNRR, vedrà la struttura diventare casa e laboratorio di indipendenza per le persone con disabilità intellettive. Nel progetto, che vedrà coinvolti professionisti sanitari e non, verranno creati numerosi progetti per percorsi di “acquisizione di competenze per la gestione del proprio spazio, tempo sia domestico sia di conoscenza del territorio e ad elaborare il documento in questione volto a definire il profilo di ogni persona, le attività in essere e quelle programmabili, gli obiettivi per ogni anno, verificabili a metà percorso annuale, gli indicatori e le strategie per il loro raggiungimento”, per “stimolare le autonomie all’abitare e al processo di vita indipendente”, oltre che percorsi di avviamento al lavoro: qui il personale di Lavorienta, sotto la gestione di Open Group, aiuterà le persone a, per esempio, “stilare il bilancio delle competenze, costruire il curriculum, supportare i percorsi formativi individuali, i percorsi di formazione professionale, l’attivazione di tirocini formativi, ecc. Potranno anche essere svolti laboratori di gruppo per la formazione digitale di base e/o avanzata, incontri di mutuo-aiuto sul tema lavoro, simulazioni e role playing, ed è inoltre prevista una attività di scouting aziendale e un tutor che possa seguire e supportare la persona con disabilità nel percorso di inserimento lavorativo o tirocinio”.

Il progetto, nato su impulso dell’Unione dei Comuni dell’Appennino bolognese, vede la partecipazione di Cooperativa Sociale Bologna Integrazione, Cooperativa Open Group e Anffas Bologna, oltre ad altri partner e sistema dei servizi sociali.