Negozio nel mirino a Castiglione dei Pepoli: tre furti da 20mila euro in due mesi, due nei guai

Avevano preso di mira un negozio di abbigliamento sportivo e in due mesi erano stati messi a segno tre furti. E' accaduto a Castiglione dei Pepoli, dove i ladri rompendo le serrature della porta d'ingresso, avevano portato via in totale 20mila euro di merce.

Sono scattate le indagini dei carabinieri di Vergato che hanno individuato quattro uomini, tutti cittadini romeni: mentre uno di loro è in carcere per altri reati, un altro si è reso irreperibile. Nei guai sono finiti altri due uomini domiciliari in città.

Durante le perquisizioni nelle loro abitazioni, infatti, i carabinieri hanno rinvenuto alcuni capi di abbigliamento, riconducibili al negozio, quindi provento dei furti, per un valore di circa duemila euro. Si tratta di un 35enne e un 45enne che per ora sono stati denunciati per ricettazione.