In auto un etto e mezzo di hashish, nei guai 69enne

Non era, come si dice, "di primo pelo" l'uomo fermato dai Carabinieri in Appennino e denunciato. Si tratta di un 69enne italiano, già noto alle forze dell’ordine, accusato del reato di detenzione illecita di sostanze stupefacenti.

È successo poco dopo le 12 di venerdì 2 febbraio, quando la pattuglia della Stazione di Castiglione dei Pepoli, impegnata in un normale controllo alla circolazione stradale, ha fermato un’utilitaria di colore grigio con al volante il 69enne.

L'uomo, alla richiesta di esibire i propri documenti, ha reagito nervosamente destando quindi ulteriori sospetti. I Carabinieri hanno quindi perquisito l'auto trovando, nel doppio fondo del vano portaoggetti, un “panetto” e mezzo di Hashish, per un peso complessivo di 150 grammi.

Sulle confezioni un logo con la scritta "El Chapo", il narcotrafficante messicano, capo del cartello di Sinaloa, arrestato e condannato all'ergastolo nel 2019.

La sostanza stupefacente è stata sequestrata mentre l’uomo, dopo le formalità di rito, è stato deferito in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Bologna.

