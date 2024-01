Spray al peperoncino in classe: studenti e bidella intossicati

Ha spruzzato lo spray urticante su un quaderno, probabilmente non rendendoci conto delle conseguenze.

E' accaduto poco dopo le 13 del 9 gennaio, quando i Carabinieri della Stazione di Castiglione dei Pepoli sono intervenuti in una scuola della provincia di Bologna su richiesta dei sanitari.

Gli operatori del 118 hanno soccorso sei studenti e una collaboratrice scolastica, irritati dal contatto e con qualche problema di respirazione.

Ricostruendo l’accaduto, i Carabinieri hanno appurato che durante la lezione, uno studente minorenne aveva spruzzato lo spray al peperoncino su un quaderno che quindi ha raggiunto i suoi compagni di banco.

Alle cure mediche si è sottoposto anche il presunto autore che si è scusato per il gesto e ha consegnato lo spray a un collaboratore del dirigente scolastico che l’ha affidato ai Carabinieri per il sequestro.

Il minore è stato segnalato alla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni di Bologna ai sensi della LEGGE 18 aprile 1975, n. 110, Art. 4: Porto di armi od oggetti atti ad offendere.

A novembre, un ragazzo di 14 anni era stato denunciato dai Carabinieri per lesioni personali e porto di armi od oggetti atti ad offendere. In un istituto superiore. dopo gli accertamenti, svolti anche con i dirigenti scolastici, si è capito che il 14enne aveva aggredito il 18enne utilizzando uno spray al peperoncino.

Il giorno dell'Epifania, sono stati messi i sigilli a "One Million Club" in via Calzoni. La polizia era intervenuta più volte all'interno del locale che sarebbe stato spesso teatro di risse. L'ultima proprio nella notte di Capodanno, quando le Volanti sono state chiamate del personale sanitario del 118, intervenuto per soccorrere un uomo poi trasportato in ospedale in codice 2. Poco prima, quest'ultimo era rimasto coinvolto in una rissa insieme ad altri individui ed era stato ferito con delle armi da taglio. Secondo alcuni testimoni era stato anche utilizzato uno spray urticante all'interno del club.