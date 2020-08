Appennino, sacerdote e bambini si perdono del bosco: in azione gli aerosoccorritori dei VVf |VIDEO

In gita sull'Appennino, un sacerdote e un gruppo di bambini si sono perduti nel bosco. Alle ore 12:45 di oggi, 6 agosto, la sala operativa del 115 ha ricevuto una chiamata di soccorso da parte del religioso che si trovava in difficolà, in località Baragazza, nel territorio di Castiglione dei Pepoli.

Il prete accompagnava per un escursione un gruppo composto da cinque bambini. I vigili del fuoco della sala operativa di Bologna sono riusciti a geolocalizzarlo e a capire dove si trovasse, così hanno chiesto di aspettare l'arrivo dei soccorsi, senza spostarsi. E' decollato dal reparto volo, l'elicottero con gli aerosoccorritori. Due squadre a terra hanno raggiunto la comitiva insieme all'elicottero che ha effettuato il salvataggio di tutti e sei (il sacerdote e i cinque bambini).

Un aerosoccorritore ha raggiunto i bambini e il loro accompagnatore e si è provveduto al recupero con il verricello. I bambini si sono ricongiunti con i genitori al campo sportivo di Baragazza intorno alle 14:15. Sul posto oltre il 115 (con due squadre e elicottero) anche i carabinieri della stazione di Castiglione.