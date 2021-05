Entra in cattedrale e dà in escandescenza: "Urla, poi un tonfo"

Per ora ha fatto perdere le sue tracce l'uomo che alle 19 circa di ieri, 24 maggio, è entrato nella Cattedrale di San Pietro, in via Indipendenza, ha dato in escandescenza e ha danneggiato la bacheca delle affissioni matrimoniali.

Entra in cattedrale e danneggia una bacheca

Gli agenti intervenuti sul posto, ha ascoltato i religiosi e alcune persone che si trovavano all'interno della chiesa, i quali hanno riferito di non aver visto l'uomo, ma di aver solo sentito le sue urla, poi un tonfo. Sembre in base alle testimonianze, si tratterebbe di uno straniero, ora ricercato dalla Polizia.

Forti disagi al traffico in via Indipendenza, dove sono giunte diverse volanti.