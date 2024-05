Due nuovi CAU a Bologna: domani si taglia il nastro al Maggiore e al Sant'Orsola

Domani, lunedì 13 maggio, ci saranno due importanti tagli del nastro per la sanità bolognese: aprono infatti altri due Cau ( i Centri di Assistenza e Urgenza) al fianco degli ospedali Maggiore e Sant'Orsola, con l’obiettivo di sgravare i due principali pronto soccorso della città (la stima è il 20% degli accessi in meno) per permettere tempi di presa in carico più rapidi.

Al Maggiore verranno utilizzati spazi vicino alla radiologia, mentre al Policlinico universitario il Cau troverà inizialmente posto al padiglione Albertoni, vicino al Pronto soccorso e ad alcuni ambulatori ortopedici. "Ci aspettiamo molto dall'attivazione di questi nuovi Cau - aveva spiegato il direttore dell'Ausl bolognese Paolo Bordon - l'obiettivo è gestire a regime almeno 200.000 cittadini nella nostra rete di 10 Cau ".

Pronto soccorso o CAU?

Quando recarsi presso i CAU invece che al pronto soccorso? Ecco l'elendo delle principali malesseri e patologie: lesioni o dolori agli arti, eritemi, punture da insetti, febbre, lombalgia, dolori addominali, lievi traumatismi, ferite superficiali, irritazioni cutanee, dolori articolari o muscolari, coliche, sintomi influenzali, tumefazioni, nausea o vomito, richiesta di counselling su terapie e prescrizioni, medicazioni e altre prestazioni infermieristiche.