Il Cbd nella lista delle droghe: "Danni per gli imprenditori bolognesi del settore"

Una udienza conoscitiva per visitare un importante stabilimento di lavorazione, produzione e commercializzazione di cannabidiolo (CBD) con sede proprio nel bolognese. Lo ha proposto il consigliere Pd Mattia Santori alla prima seduta del Consiglio Comunale dopo la pausa estiva.

L'ex leader delle Sardine ha annunciato di aver depositato una richiesta di udienza conoscitiva per visitare un importante stabilimento di lavorazione, produzione e commercializzazione di cannabidiolo (CBD) con sede proprio nel bolognese. Lo stesso consigliere aveva denunciato nelle scorse settimane l'introduzione del cannabidiolo nel testo unico sugli stupefacenti recentemente voluto dal governo. Introduzione, come sottolinea una nota, che rischia di danneggiare pesantemente il settore della cannabis light e che va in contrasto con le sentenze e i pareri espressi dalla Corte di giustizia dell'Unione europea e l'Organizzazione Mondiale della Sanità.

"Politiche governo danneggiano settore imprenditoriale giovane"

"Mentre paesi come Germania e Lussemburgo stanno avviando un processo di legalizzazione della cannabis riconoscendo l'inefficacia delle politiche proibizioniste- afferma Santori- il nostro governo inizia una guerra subdola nei confronti del nemico sbagliato, ovvero un principio attivo che ha l'effetto psicotropo della camomilla, ossia nessuno. Ma se la guerra è iniziata noi non staremo a guardare. La visita allo stabilimento serve a far conoscere un settore che ad oggi è l'unico a subire la battaglia ideologica alla cannabis, mentre mafie e narcotrafficanti continuano a contare i proventi di un mercato di cui detengono il monopolio"

L'udienza, la cui richiesta è stata firmata anche dal capogruppo Pd a Palazzo D'Accursio Michele Campaniello, dalla dem Meri De Martino, da Simona Larghetti e Detjon Begaj (Coalizione Civica) e da Siid Negash e Giacomo Tarsitano (Matteo Lepore sindaco, avverrà entro la fine del mese, in concomitanza con l'entrata in vigore del provvedimento ministeriale fissata il 22 settembre. Santori parteciperà inoltre questo mercoledì alle 21.30 all'incontro "Perché tutti legalizzano tranne noi" insieme a Antonella Soldo (portavoce Meglio Legale) e Margherita Tacchetti all'interno della festa provinciale dell'Unità al Parco Nord.