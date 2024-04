Gino Cecchettin e il cardinale Matteo Zuppi al Festival Francescano

La storia di Giulia Cecchettin, la 22enne uccisa dall’ex fidanzato, ha scosso le coscienze, mobilitato migliaia di persone, che a Bologna e in altre città d'Italia sono scese in piazza per dire basta ai femminicidi. E ha messo d'accordo per un giorno anche la politica , unita nel chiedere uno stop a delitti così frequenti ed efferati. Anche il presidente della Cei, il cardinale arcivescovo di Bologna, Matteo Maria Zuppi, dopo la morte della studentessa aveva voluto chiamare il padre, Gino, ed esprimergli tutta la sua vicinanza. E lo stesso aveva fatto Papa Francesco.

L'incontro online il 6 maggio

Dopo quel primo contatto, adesso Gino Cecchettin e il cardinale Zuppi dialogheranno di persona. Il incontro, dal titolo ‘Quello che ho imparato da Giulia’, si terrà nell’ambito del Festival Francescano, organizzato a Bologna in collaborazione con Antoniano Opere Francescane. Il faccia a faccia sarà trasmesso online lunedì 6 maggio, alle 20.30. Con loro, suor Chiara Cavazza, francescana dell’Immacolata.

Come stare più vicini al giovani

Di un tema così delicato come quello della perdita di una figlia e dei durissimi insegnamento che si possono trarre da questa esperienza, Gino Cecchettin ne ha parlato anche nel libro ‘Cara Giulia’, scritto con Marco Franzoso. Tra i temi al centro dell’incontro con il cardinale Zuppi, ci sarà anche ''cosa fa e può fare la Chiesa per contrastare la cultura dilagante del sopruso, come ricostruire una cultura della riconciliazione, la necessità di stare più vicini ai giovani'.