Cede la strada, bus e traffico deviato in via Saffi

ViaSaffi chiusa per sprofondamento della sede stradale. Il tratto interessato è tra porta San Felice e via Vittorio Veneto con conseguente deviazione dei bus.

Lo comunica Tper in una nota. Sul posto al lavoro i tecnici e la polizia locale. Il Comune fa sapere che riaprirà entro 24 ore. "Da alcune ore Via Saffi è stata chiusa alla circolazione nel tratto compreso tra le vie San Pio V e Vittorio Veneto. La chiusura si è resa necessaria per poter sigillare la giunzione tra manto stradale e lastra di acciaio che fu collocata lo scorso anno quando ci fu un cedimento del manto stradale. Entro 24 ore si conta di riaprire la strada alla circolazione".