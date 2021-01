Cedono le fondamenta: inagibile la caserma dei Carabinieri a Loiano

Dichiarata inagibile la caserma dei Carabinieri di Loiano a causa di un cedimento strutturale di parte dello stabile.

"Nell’emergenza, per mantenere attivi tutti i servizi attualmente garantiti dalla stazione dei Carabinieri di Loiano - spiega una nota del Comune - è stato approntato un front office al primo piano del Municipio, di fianco agli uffici della Polizia municipale. Gli uffici del front office dei Carabinieri saranno aperti tutti i giorni dalle ore 10 alle ore 13. Per accedere, come per gli uffici comunali, sarà necessario presentarsi all'accettazione presso la biblioteca comunale".

Il cedimento di parte dello stabile è avvenuto l'altro giorno, e immediatamente Comune e autorità preposte si sono mobilitate al fine di trovare una soluzione alternativa per permettere lo svolgimento del regolare servizio dei militari.

I cittadini che ne avranno bisogno potranno quindi recarsi al primo piano del Municipio.