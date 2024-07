QUI PER ISCRIVERSI AL CANALE WHATSAPP DI BOLOGNATODAY

Castel Maggiore dice addio al suo simbolo, il vecchio cedro di via Matteotti, che sarà abbattuto sabato 6 luglio perchè "gravemente malato" e "per prevenire il rischio di un crollo". Così motivano l'intervento il nuovo sindaco, Luca Vignoli, e l'assessora Annalisa Cerrè con un video sui social.

"Come chiunque può notare, l'albero di fronte al municipio è completamente avvizzito", spiega il primo cittadino, dicendo di aver preso visione di una relazione tecnica che, "più di un anno fa", certificava come la pianta si fosse ammalata, dalle radici e poi lungo il tronco che ora è in larga parte cavo.

La relazione che porta oggi a dire che "è morto ed è necessario procedere all'abbattimento", è della società AGRInet 2000: il 20 giugno del 2023 "certificava che la malattia delle radici aveva compromesso lo stato del cedro ad un punto tale da far collocare l'albero tra le piante che 'hanno esaurito il loro fattore naturale di sicurezza'" e dunque prescriveva di rimuoverlo "entro 30 giorni dalla data della presente relazione", cioè "entro luglio 2023", specifica il Comune di Castel Maggiore oggi. Dunque, "non si può più continuare ad attendere, in quanto è compito dell'amministrazione garantire la sicurezza e l'incolumità di chiunque si trovi in zona". Domani alle 7.30 sarà abbattuto.

Lo spazio sarà ripensato

Si cercherà di fare di questo 'addio' l'inizio di un 'vantaggio' per i cittadini di Castel Maggiore. Cerrè spiega infatti che l'abbattimento "ci permette di ripensare la rotonda e la viabilità". L'attuale conformazione, infatti, "non permette il passaggio dei bus dal centro di Castel Maggiore al comparto di via Angelelli e alle frazioni". Per questo, annunciano, ci si è messi al lavoro "per ripensare questo spazio e permettere un domani di poter rafforzare il trasporto pubblico anche nel quartiere al di là della stazione, verso Castello fino a Sabbiuno, così da permettere il transito dei mezzi pubblici anche in zone oggi totalmente sguarnite dal trasporto pubblico".