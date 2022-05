Bologna e Sasso Marconi unite per celebrare Guglielmo Marconi

Nel 2024 ricorreranno i centocinquant’anni dalla nascita di Guglielmo Marconi, imprenditore, scienziato e inventore del radiotelegrafo, la cui evoluzione fu poi fondamentale per lo sviluppo della radio, televisione e di altre numerose tecnologie senza fili. Un orgoglio tutto bolognese che i comuni di Bologna e Sasso Marconi celebreranno insieme alla Fondazione Guglielmo Marconi. È stato infatti costituito un tavolo di lavoro per la definizione del percorso e della formazione del Comitato nazionale per le celebrazioni marconiane: il Comitato avrà il compito di portare avanti iniziative a livello nazionale e internazionale in cui saranno coinvolte associazioni e istituzioni che legheranno permanentemente la figura di Marconi a tutto il territorio bolognese.

Celebrazioni marconiane, le parole di Parmeggiani e Di Gioia

"Guglielmo Marconi – è il commento della delegata del Sindaco alla Cultura Elena Di Gioia - ha unito in sé le competenze dello scienziato, inventore e imprenditore. In tutto il mondo si ricorda che l’8 dicembre 1895 l’invio da parte di Marconi, per la prima volta nella storia, di un segnale senza l’utilizzo dei fili, ha rivoluzionato per sempre il modo di comunicare, aprendo l’era del wireless, nella quale siamo tuttora immersi.

I 150 anni dalla nascita di Marconi a Bologna, sono l’occasione per celebrare a livello locale, nazionale e internazionale la sua figura”.

"I 150 anni della nascita di Marconi sono una grande occasione per dare il giusto valore alla figura e all'opera dello scienziato - afferma il sindaco di Sasso Marconi Roberto Parmeggiani.- Con la creazione del Tavolo di lavoro si apre un percorso che ci consentirà di celebrare in modo adeguato questa importante ricorrenza, offrendo anche l'occasione per conoscere le colline di Sasso Marconi, dove lo scienziato bolognese, con le sue geniali intuizioni, scoprì per la prima volta la possibilità di comunicare a grande distanza senza fili".

Foto turismo.bologna.it