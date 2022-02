Ancora disordini e cellulari in carcere, il sindacato: "Investimenti e giusti adeguamenti di risorse"

Serata difficile quella di giovedì scorso al carcere della Dozza: oltre a dover sedare diversi disordini "provocati da alcuni detenuti facinorosi, ben noti alle autorità, presso il primo e secondo piano del reparto giudiziario", fanno sapere da FP CGIL, la polizia penitenziaria "ha rinvenuto ben due telefoni cellulari occultati all'interno di una camera , presso una delle due sezioni Alta sicurezza, che sono stati di seguito sequestrati ed i detenuti denunciati all'autorità giudiziaria".

La FP CGIL esprime soddisfazione per l'operazione condotta dalla polpen e "per la grande professionalità che dimostra giorno dopo giorno nell'affrontare situazioni sempre più di difficile gestione", ma chiede all'Amministrazione di "investire per dotare il personale degli istituti di mezzi adeguati a contrastare il fenomeno dell'intromissione di telefoni cellulari all'interno delle sezioni, situazione che crea un altissimo rischio per la sicurezza degli istituti, in quanto permette ai reclusi di mantenere pericolosi legami con l'esterno, soprattutto quando questi sono detenuti per reati di associazione".

Un episodio simile si è verificato nella serata di ieri, 18 febbraio, all'Istituto Penale per Minorenni, in via del Pratello, dove la polizia penitenziaria ha rinvenuto un telefono cellulare in possesso di un giovane detenuto maggiorenne. "L'istituto del Pratello registra attualmente la presenza di 38 minori, a seguito della scorsa apertura del neo padiglione detentivo, con consequenziali difficoltà organizzative" ribadisce FP CGIL "occorrono investimenti e giusti adeguamenti di risorse, per soddisfare il reale fabbisogno che vada nell'opportuna direzione di tutelare lavoratrici, lavoratori e minori detenuti".