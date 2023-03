Carcere, la Polizia Penitenziaria scova cellulari in cella

La Polizia penitenziaria di Bologna "ieri mattina ha trovato tre telefoni cellulari nella disponibilità dei detenuti del circuito 'Alta sicurezza'". Lo fa sapere, in una nota, il segretario nazionale della Uil Pa Polizia penitenziaria Domenico Maldarizzi, precisando che la scoperta è stata fatta "a seguito di una perquisizione conseguita a un'accurata attività di intelligence".

Commentando l'esito dell'operazione, Maldarizzi da una lato sottolinea "la professionalità degli agenti di polizia penitenziaria che hanno rinvenuto i telefoni", ma dall'altro afferma che "urgono interventi preventivi per impedire l'introduzione di oggetti non consentiti e i traffici illeciti, che in carcere fruttano il triplo che nel mondo libero".

E per fare questo, osserva, "servono rinforzi organici, strumentazioni ed equipaggiamenti", così come "occorre potenziare le unità cinofile, argomento di cui si discute da anni, ma su cui si interviene solo marginalmente, e riorganizzare il modello detentivo"