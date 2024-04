Suviana, procedono i lavori nella centrale: "Libera dall'acqua entro l'estate. Due le ipotesi" | VIDEO

QUI PER ISCRIVERSI AL CANALE WHATSAPP DI BOLOGNATODAY

La priorità, ora, è quella di ripulire la centrale idroelettrica da acqua e oli. Così il prefetto di Bologna, Attilio Visconti, in seguito ad un tavolo che si è tenuto questa mattina in Prefettura con Regione Emilia-Romagna, Comune di Camugnano, forze dell’ordine e i manager di Enel Green Power.

Due ipotesi in campo per svuotare la centrale dall'acqua

Per svuotare la centrale sono in campo due ipotesi: la prima è quella di un macchinario che permetterebbe di ripulire l’acqua dagli oli per rigettarla all’interno del bacino di Suviana. Se non si riuscisse a reperire il macchinario in tempi brevi, l’altra possibilità sarebbe quella di utilizzare dei camion cisterna, anche se si tratterebbe di una soluzione più macchinosa e più impattante sul traffico locale. Ad ogni modo, l’intento è quello di svuotare la centrale “entro l’estate, entro luglio” ha detto il prefetto, affinché la zona sia fruibile “con serenità” in vista della bella stagione.

Il futuro della centrale

Per il momento, ovviamente, la centrale rimarrà inattiva. Enel Green Power, l’azienda che gestisce l’impianto, ha però sottolineato che non abbandonerà il territorio. Per la riapertura, però, potrebbero volerci anni: dopo lo svuotamento, la centrale sarà oggetto delle indagini della Procura; dopo di ciò, ci sarà da ricostruire l’impianto e verificarne la tenuta.

No ripercussioni

Sono escluse, però, ripercussioni su produzione e distribuzione di energia: la rete di trasmissione sarà garantita al 100%, tanto che l’impianto di Bargi era già fermo da due anni per i lavori di potenziamento.